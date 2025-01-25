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Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
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Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Maçın detayları merak konusu oldu. Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi sorularının yanıtları araştırıldı. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray- Konyaspor maçı şifresiz mi? Futbol tutkunlarının ilgiyle izlediği Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 21. haftasında Konyaspor, güçlü rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

25-01-2025 GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Konyaspor maçı, 25 Ocak Cumartesi günü saat 19:00 başlayacak.

CANLI MAÇ İZLE

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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