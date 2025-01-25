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Galatasaray-Konyaspor Bein Sports canlı izle! Galatasaray-Konyaspor 25 Ocak canlı yayın bilgileri

Galatasaray-Konyaspor Bein Sports canlı izle! Galatasaray-Konyaspor 25 Ocak canlı yayın bilgileri
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Trendyol Süper Lig Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanaldan izlenir merak ediliyor. 25 Ocak günü yayınlanacak olan Galatasaray-Konyaspor maçı canlı izlemek isteyenler, Galatasaray-Konyaspor canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor canlı izleme nasıl olur? Galatasaray-Konyaspor canlı izleme linki!

Trendyol Süper Lig maçı, Galatasaray- Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray- Konyaspor canlı izleme linki nereden olur ve Galatasaray- Konyaspor canlı izle! Galatasaray- Konyaspor 25 Ocak canlı izle! Galatasaray- Konyaspor canlı izleme linki! Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-KONYASPOR SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Konyaspor maçı, saat 19:00 başlayacak.

Galatasaray-Konyaspor Bein Sports canlı izle! Galatasaray-Konyaspor 25 Ocak canlı yayın bilgileri

GALATASARAY-KONYASPOR HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

Galatasaray-Konyaspor Bein Sports canlı izle! Galatasaray-Konyaspor 25 Ocak canlı yayın bilgileri

GALATASARAY-KONYASPOR İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

Konyaspor : Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer

GALATASARAY-KONYASPOR CANLI İZLE!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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