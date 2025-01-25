Galatasaray-Konyaspor Bein Sports canlı izle! Galatasaray-Konyaspor 25 Ocak canlı yayın bilgileri
Trendyol Süper Lig Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanaldan izlenir merak ediliyor. 25 Ocak günü yayınlanacak olan Galatasaray-Konyaspor maçı canlı izlemek isteyenler, Galatasaray-Konyaspor canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor canlı izleme nasıl olur? Galatasaray-Konyaspor canlı izleme linki!
Trendyol Süper Lig maçı, Galatasaray- Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray- Konyaspor canlı izleme linki nereden olur ve Galatasaray- Konyaspor canlı izle! Galatasaray- Konyaspor 25 Ocak canlı izle! Galatasaray- Konyaspor canlı izleme linki! Detaylar haberimizdedir…
GALATASARAY-KONYASPOR SAAT KAÇTA?
Galatasaray- Konyaspor maçı, saat 19:00 başlayacak.
GALATASARAY-KONYASPOR HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.
GALATASARAY-KONYASPOR İLK 11'LER
Galatasaray : Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen
Konyaspor : Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer