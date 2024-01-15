Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray ve Kayserispor bugün karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig iddialı takımları arasında yer alan Galatasaray ile Kayserispor karşılaşması heyecanla bekleniyor. Sporseverler tarafından maçın detayları araştırılıyor. Arama motorlarında Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı sorgulatılıyor. Peki, Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Kayserispor maçı 15 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ve Kayserispor arasında gerçekleşecek maç, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Kaysersipor maçı Rams Park Stadyumu'nda gerçekleşecektir.