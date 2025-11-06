Haberler

Galatasaray'ın yıldızı sezonun ilk yarısını kapattı
Güncelleme:
Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. Akgün'ün Ajax deplasmanına götürülmemesi ve artan ağrıları nedeniyle bu karar alındı. 6-8 hafta sahalardan uzak kalması beklenen milli oyuncunun rehabilitasyon süreci ameliyatın ardından başlayacak.

  • Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün kasık fıtığı teşhisi nedeniyle ameliyat olacak.
  • Yunus Akgün'ün 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
  • Yunus Akgün'ün kaçıracağı maçlar arasında Kocaelispor, Gençlerbirliği, Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe, Samsunspor ve Monaco bulunuyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Yunus Akgün'den kötü haber geldi. Kasık fıtığı teşhisi konulan Yunus Akgün'ün ameliyat olmasına karar verildi. Milli oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SEZONUN İLK YARISINI KAPATTI

6-8 hafta sahalardan uzak kalması beklenen milli oyuncunun rehabilitasyon süreci ameliyatın ardından başlayacak. Galatasaray ve oyuncu cephesi ilk etapta ameliyatsız devam etmeyi planlıyordu ancak artan ağrılar nedeniyle bu plan değişti.

Yunus'un kaçıracağı maçlar;

  • Kocaelispor
  • Gençlerbirliği
  • Union Saint-Gilloise
  • Fenerbahçe
  • Samsunspor
  • Monaco
