Galatasaray'ın yıldızı sezonun ilk yarısını kapattı

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Yunus Akgün'den kötü haber geldi. Kasık fıtığı teşhisi konulan Yunus Akgün'ün ameliyat olmasına karar verildi. Milli oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SEZONUN İLK YARISINI KAPATTI

6-8 hafta sahalardan uzak kalması beklenen milli oyuncunun rehabilitasyon süreci ameliyatın ardından başlayacak. Galatasaray ve oyuncu cephesi ilk etapta ameliyatsız devam etmeyi planlıyordu ancak artan ağrılar nedeniyle bu plan değişti.

Yunus'un kaçıracağı maçlar;