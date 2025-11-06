Galatasaray'ın yıldızı sezonun ilk yarısını kapattı
Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. Akgün'ün Ajax deplasmanına götürülmemesi ve artan ağrıları nedeniyle bu karar alındı. 6-8 hafta sahalardan uzak kalması beklenen milli oyuncunun rehabilitasyon süreci ameliyatın ardından başlayacak.
SEZONUN İLK YARISINI KAPATTI
6-8 hafta sahalardan uzak kalması beklenen milli oyuncunun rehabilitasyon süreci ameliyatın ardından başlayacak. Galatasaray ve oyuncu cephesi ilk etapta ameliyatsız devam etmeyi planlıyordu ancak artan ağrılar nedeniyle bu plan değişti.
Yunus'un kaçıracağı maçlar;
- Kocaelispor
- Gençlerbirliği
- Union Saint-Gilloise
- Fenerbahçe
- Samsunspor
- Monaco