Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Temmuz ayında Katar ekibi Al Duhail ile yollarını ayıran Hakim Ziyech, uzun süredir yeni kulüp arayışındaydı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, futbola başladığı ülkesine dönerek Wydad Casablanca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer töreninde Wydad yönetimi, Fas futbolunun son yıllardaki en büyük yıldızlarından biri olan Ziyech için özel bir sunum hazırladı.

"KRALLAR GİBİ" KARŞILANDI

Casablanca şehrinde düzenlenen imza töreninde binlerce taraftar, tezahüratlarla Hakim Ziyech'e büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tribünlerde meşaleler yakıldı, dev pankartlar açıldı ve "Kral geri döndü!" sloganları atıldı. Sahaya alkışlar eşliğinde çıkan Ziyech, taraftarlara el sallayarak teşekkür etti.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Ajax ve Chelsea formalarıyla Avrupa'da önemli bir kariyer geçiren Ziyech, ülkesine dönüşüyle ilgili olarak, "Bu benim için bir eve dönüş. Wydad Casablanca'nın renklerini giymekten büyük onur duyuyorum. Burada yeniden doğmuş gibiyim" dedi. Wydad Casablanca cephesi de yıldız oyuncunun hem takıma liderlik edeceğini hem de genç oyunculara örnek olacağını belirtti.