Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı
Al Duhail'den ayrılan Faslı yıldız Hakim Ziyech, ülkesinin köklü kulüplerinden Wydad Casablanca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin ardından yapılan imza töreninde taraftarlar adeta stadı doldurdu ve Ziyech'i "krallar gibi" karşıladı.
Temmuz ayında Katar ekibi Al Duhail ile yollarını ayıran Hakim Ziyech, uzun süredir yeni kulüp arayışındaydı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, futbola başladığı ülkesine dönerek Wydad Casablanca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer töreninde Wydad yönetimi, Fas futbolunun son yıllardaki en büyük yıldızlarından biri olan Ziyech için özel bir sunum hazırladı.
"KRALLAR GİBİ" KARŞILANDI
Casablanca şehrinde düzenlenen imza töreninde binlerce taraftar, tezahüratlarla Hakim Ziyech'e büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tribünlerde meşaleler yakıldı, dev pankartlar açıldı ve "Kral geri döndü!" sloganları atıldı. Sahaya alkışlar eşliğinde çıkan Ziyech, taraftarlara el sallayarak teşekkür etti.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Ajax ve Chelsea formalarıyla Avrupa'da önemli bir kariyer geçiren Ziyech, ülkesine dönüşüyle ilgili olarak, "Bu benim için bir eve dönüş. Wydad Casablanca'nın renklerini giymekten büyük onur duyuyorum. Burada yeniden doğmuş gibiyim" dedi. Wydad Casablanca cephesi de yıldız oyuncunun hem takıma liderlik edeceğini hem de genç oyunculara örnek olacağını belirtti.