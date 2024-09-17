Galatasaray Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ?
Galatasaray Gaziantep FK maçı 2-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.
GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI CANLI YAYIN
Galatasaray Gaziantep maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray Gaziantep maçı saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Gaziantep maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Gaziantep maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray Gaziantep maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.