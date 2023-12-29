Galatasaray - Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali kadrosu!

Galatasaray - Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu mu? Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak karşılamayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Taraftarların heyecanla beklediği derbi öncesi iki dev kulübün sahaya süreceği muhtemel 11'ler de belli oldu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali kadrosu!

GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası kazanan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak dev karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasara : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan (Kerem Demirbay), Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Fenerbahçe'de tedavileri süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren Serdar Aziz'in az da olsa dev maça yetişme ihtimali var. Fred'in ise sahada olması bekleniyor. Galatasaray'da Sergio Oliveira, Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'in sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.