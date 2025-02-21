Galatasaray Fenerbahçe derbi muhtemel 11'ler! GS FB derbi kadroları belli oldu mu?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi muhtemel 11'ler! GS FB derbi kadroları belli oldu mu?

BİLETLER 5 DAKİKADA BİTTİ

Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıktı. En yüksek bilet fiyatı 30.000 lira olarak belirlenirken en düşüğü ise 1500 lira oldu. Karşılaşmanın biletleri 5 dakika içerisinde tükendi.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu dev derbi dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbide ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı verilecek.

beIN Sports'un, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam'in de kullanılacağı Beşiktaş - Trabzonspor maçında 100 kişilik prodüksiyon ekibi görev alacak ve 27 stadyum kamerası, 1 drone kamerası ile 2 motosiklet kamerası kullanılacak.

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Sallai, Osimhen.

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, Nesyri,