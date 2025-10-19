Galatasaray Fenerbahçe Beko CANLI İZLE şifresiz! Basketbol Galatasaray Fenerbahçe Beko maçı nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasındaki heyecan dolu maç için sporseverler "Galatasaray Fenerbahçe Beko CANLI İZLE şifresiz" aramalarını yapıyor. Peki, bu mücadele nereden ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY MCT TECHNIC - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray MCT Technic ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Maç, Bein Sports 5 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY MCT TECHNIC - FENERBAHÇE BEKO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu aracılığıyla şifreli olarak takip edilebilir. Ayrıca kanalın online platformları üzerinden de canlı yayına ulaşmak mümkün.

GALATASARAY MCT TECHNIC - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bu kritik karşılaşma, 19 Ekim 2025 Pazar günü sahne alacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele, saat 15:30'ta başlayacak ve basketbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray MCT Technic ile Fenerbahçe Beko, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.