Galatasaray Fenerbahçe 11'ler! Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu mu?

Süper Lig'in en kritik maçlarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'leri açıklandı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu mu? İki takım sahaya hangi oyuncularla çıkacak? İşte detaylar…

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

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