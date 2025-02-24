SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

Yaptırımlar kaldırıldı, tırlar yola çıkmaya hazır
Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış

Galatasaray Fenerbahçe 11'ler! Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu mu?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Galatasaray - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu mu? Her iki takımın sahaya hangi kadrolarla çıkacağı merak ediliyor.

Süper Lig'in en kritik maçlarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'leri açıklandı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu mu? İki takım sahaya hangi oyuncularla çıkacak? İşte detaylar…

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

İlgili Haberler
Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe derbisi şifresiz mi?Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe derbisi şifresiz mi?

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

Bein Sports canlı yayınlarını Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz. Bein Sports kanalında yayınlanan maçları şifresiz izleyebilmek için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Galatasaray Fenerbahçe 11'ler! Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu mu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
img

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
img

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek görenleri şaşırtıyor

5000 yıllık mağarada ziyaretçileri şaşkına uğratan görüntü
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.