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Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izleme linki var mı?

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Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde gündemi hareketlendirdi. Yen sistemin nasıl olacağı da merak konusu oldu. Galatasaray Esenler Erokspor hazırlık maçında yeni sistemin deneneceği yönünde yorumlar yapıldı. Peki, Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray'ın çift forvetli sistemde nasıl oynayacağı yapılan transferler sonrası merak konusu oldu. Galatasaray Esenler Eroksporhazırlık maçında bu sistemin deneceği iddia edildi. Peki, Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Muhabir Kaya Temel, Youtube kanalında Galatasaray'ın gündemini değerlendirirken Galatasaray Esenler Erokspor maçı ile ilgili olarak "Galatasaray, Pazar günü Esenler Erokspor ile hazırlık mücadelesi yapacak. Okan Hoca bu mücadeleyle yeni bir sistem denemiş olacak." dedi.

Galatasaray Esenler Erokspor hazırlık maçına dair henüz resmi kaynaklardan açıklama gelmedi.

Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığı takdirde sayfamız güncellenecektir. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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