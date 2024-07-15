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Galatasaray- Düsseldorf maçı kaç kaç bitti?

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Galatasaray ile Düsseldorf takımları arasında oynanan futbol karşılaşmasının sonucu merak ediliyor. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kampın ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu.

Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı. Peki, Galatasaray- Düsseldorf maçı kaç kaç bitti?

GALATASARAY- DUSSELDORF MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kampın ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu.

Galatasaray- Düsseldorf maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray- Düsseldorf maçı kaç kaç bitti?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Fortuna Düsseldorf Galatasaray Bundesliga Avusturya Futbol Futbol Gündem Spor Haberler

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