Galatasaray- Düsseldorf maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray ile Düsseldorf takımları arasında oynanan futbol karşılaşmasının sonucu merak ediliyor. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kampın ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu.
Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı. Peki, Galatasaray- Düsseldorf maçı kaç kaç bitti?
GALATASARAY- DUSSELDORF MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kampın ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu.