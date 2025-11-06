Galatasaray'dan Avrupa'da 12 yıl sonra bir ilk
Galatasaray, 3-0 kazanılan Ajax maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 yıl sonra üst üste 3. galibiyetini elde etti. Cimbom, en son 2012-2013 sezonunda CFR Cluj, Manchester United ve Braga'yı üst üste yenmişti.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
- Galatasaray, 2012-2013 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında üst üste üç galibiyet elde etti.
- Galatasaray, 2012-2013 sezonunda CFR Cluj, Manchester United ve Braga'yı yenerek benzer bir başarı göstermişti.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.
12 YIL SONRA BİR İLK
Bu sezona Eintracht Frankfurt karşısında 5-1 kaybederek kötü başlayan sarı-kırmızılılar daha sonra Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i de 3-1'lik skorla yendi. Aslan, Ajax'ı devirerek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Cimbom böylece 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarındaki başarısını tekrarladı.
CLUJ, MANU VE BRAGA'YI ÜST ÜSTE YENMİŞTİ
Galatasaray söz konusu sezonda CFR Cluj, Manchester United ve Braga ile oynadığı grubun son 3 müsabakasından galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, 5 Aralık 2012 tarihinde Braga'yı deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini almıştı.