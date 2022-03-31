Galatasaray Başkanı kim oldu? Yeni GS başkanı kim?

30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan tek isim Metin Öztürk. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek adaylık için çekimser. Camianın çoğunluğu ise Ünal Aysal'ın sıkıntısız bir şekilde göreve geçmesini arzu ediyor. Hamamcıoğlu ve Özbek, adaylığını açıklaması halinde Ünal Aysal'ın yolunu açacak. Peki, yeni GS başkanı kim? Galatasaray Başkanı kim oldu?

GALATASARAY BAŞKANI KİM OLDU?

Adaylığını açıklayan tek isim Metin Öztürk. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek adımlarını temkinli atıyor. Camianın çoğunluğu Ünal Aysal isminin etrafında birleşmiş durumda. Ünal Aysal'ın adaylığını koyması için camianın ağır topları devreye girdi. Aysal'ın çatı aday olması için uğraş veriliyor.

Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, Ünal Aysal'ın seçime girmesi halinde aday olmayı düşünmüyor. Galatasaray'daki seçimi Aysal'ın kaderi belirleyecek. Tek aday olan Metin Öztürk'ün camianın desteğini arkasına alan Aysal'ın karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

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