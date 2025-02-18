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Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman? Galatasaray-AZ Alkmaar maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman? Galatasaray-AZ Alkmaar maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla karşılaşacak. Maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı konuk edecek. İlk maçta deplasmanda 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, turu geçmek için İstanbul'da farklı bir galibiyet arayacak. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman? Galatasaray-AZ Alkmaar maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı, 20 Şubat 2025 Perşembe günü oynanacak.

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 20:45'te başlayacak.

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçının, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Mücadelede Darren England VAR, Stuart Attwell AVAR olarak görev alacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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