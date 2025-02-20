Galatasaray AZ Alkmaar nasıl eler? Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a kaç gol atması lazım, berabere kalırsa, yenilirse ne olur?

AZ Alkmaar ve Galatasaray arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Galatasaray AZ Alkmaar nasıl eler? Galatasaray'ınAZ Alkmaar'a kaç gol atması lazım, berabere kalırsa, yenilirse ne olur?

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray AZ Alkmaar maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray AZ Alkmaar maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Galatasaray AZ Alkmaar maçını şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY AZ ALKMAARMAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray AZ Alkmaar maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT'den canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY AZ ALKMAAR NASIL ELER?

Galatasaray'ınAZ Alkmaar'ı elemesi için en az 3 farklı skorla yenmesi lazım. 3 farklı galibiyette maç uzuyor. Galatasaray'ın 4 farklı galip geleceği her skorda turu geçen taraf oluyor.

Eğer Galatsaray sahadan mağlubiyet ya da beraberlikle ayrılırsa Avrupa sahnesinden elenecek.