Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu. Rövanş maçı öncesi ise hava durumu maç hakkında meraklı sorulara neden oldu. Peki, Galatasaray AZ Alkmaar maçı ertelenecek mi?

METEOROLOJİ UYARDI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Galatasaray AZ Alkmaar maçı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Galatasaray AZ Alkmaar maç ertelenecek mi (KAR YAĞIŞI)