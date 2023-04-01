Galatasaray-Adana Demirspor maçında Berkan Kutlu oynuyor mu? Galatasaray-Adana Demirspor Berkan neden yok?

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Zorlu karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev yapıyor. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçında Berkan Kutlu oynuyor mu? Galatasaray-Adana Demirspor Berkan neden yok?