Galatasaray-Adana Demirspor maçında Berkan Kutlu oynuyor mu? Galatasaray-Adana Demirspor Berkan neden yok?
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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Zorlu karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev yapıyor. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçında Berkan Kutlu oynuyor mu? Galatasaray-Adana Demirspor Berkan neden yok?
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı. Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı. İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçında Berkan Kutlu oynuyor mu? Galatasaray-Adana Demirspor Berkan neden yok?
GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA BERKAN KUTLU OYNUYOR MU?
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Sergio Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.
Adana Demirspor: Ertaç, Rodriguez, Semih, Morel, Svenson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, N'diaye.
GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR BERKAN NEDEN YOK?
Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de. Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.