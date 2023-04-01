Üye Girişi
Haberi Paylaş
Galatasaray-Adana Demirspor maçında Berkan Kutlu oynuyor mu? Galatasaray-Adana Demirspor Berkan neden yok?

Galatasaray-Adana Demirspor maçında Berkan Kutlu oynuyor mu? Galatasaray-Adana Demirspor Berkan neden yok?

Gündem Haberleri

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Zorlu karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev yapıyor. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçında Berkan Kutlu oynuyor mu? Galatasaray-Adana Demirspor Berkan neden yok?

'Ligi bitirtmeyiz' çıkışını unutun! Erden Timur'un iddiaları yenilir yutulur gibi değil: Vahim durumlar var"Ligi bitirtmeyiz" çıkışını unutun! Erden Timur'un iddiaları yenilir yutulur gibi değil: Vahim durumlar var
Okan Buruk'tan Lale Orta'ya sert çıkış: Önce hakemlere, sonra bize anlatsınOkan Buruk'tan Lale Orta'ya sert çıkış: Önce hakemlere, sonra bize anlatsın
Hakem değişsin diye TFF'ye gitmişti! Sancak'tan maç sonu zehir zemberek açıklama: Görev adamı kıtır kıtır doğradıHakem değişsin diye TFF'ye gitmişti! Sancak'tan maç sonu zehir zemberek açıklama: Görev adamı kıtır kıtır doğradı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı. Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı. İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçında Berkan Kutlu oynuyor mu? Galatasaray-Adana Demirspor Berkan neden yok?

GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA BERKAN KUTLU OYNUYOR MU?

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Sergio Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

Adana Demirspor: Ertaç, Rodriguez, Semih, Morel, Svenson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, N'diaye.

GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR BERKAN NEDEN YOK?

Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de. Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Yaşam Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title