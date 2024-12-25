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Galatasaray 8-1 Fenerbahçe ne maçı? Galatasaray Fenerbahçe'yi 8-1 yendi mi?

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Galatasaray, U17 Elit A Ligi 19. Hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 8-1 kazandı. Galatasaray 8-1 Fenerbahçe ne maçı? Galatasaray Fenerbahçe'yi 8-1 yendi mi?

U17 Elit A Ligi'nin 19. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Arda Tagay, Yusuf Dağhan Kahraman, Muhammed Arda Abir, Abdullah Kolazlı, Furkan Koçak ve Yusuf Arda Özyurt attı. Fenerbahçe'nin tek golünü Yasir Altuntaş kaydetti. Galatasaray puanını 34'e çıkarırken, Fenerbahçe 28. sırada kaldı. Galatasaray 8-1 Fenerbahçe ne maçı? Galatasaray Fenerbahçe'yi 8-1 yendi mi?

GALATASARAY 8-1 FENERBAHÇE NE MAÇI?

U17 Elit A Ligi'nin 19. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Arda Tagay, Yusuf Dağhan Kahraman, Muhammed Arda Abir, Abdullah Kolazlı, Furkan Koçak ve Yusuf Arda Özyurt attı. Fenerbahçe'nin tek golünü Yasir Altuntaş kaydetti. Galatasaray puanını 34'e çıkarırken, Fenerbahçe 28. sırada kaldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 27. dakikalarda Arda Tagay, 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 35 ve 52. dakikalarda Muhammed Arda Abir, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 64. dakikada Furkan Koçak ve 86. dakikada Yusuf Arda Özyurt kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 78. dakikada Yasir Altuntaş attı.

Galatasaray 8-1 Fenerbahçe ne maçı? Galatasaray Fenerbahçe'yi 8-1 yendi mi?

Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e çıkardı. Fenerbahçe ise 28. sırada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile oynayacak. Fenerbahçe ise Göztepe deplasmanında oynayacak.

Galatasaray 8-1 Fenerbahçe ne maçı? Galatasaray Fenerbahçe'yi 8-1 yendi mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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