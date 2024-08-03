Üye Girişi
Haberler

Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında, mevkisi ne, uçağı ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Norwich City'de oynayan 25 yaşındaki orta saha Gabriel Sara için teklif yükseltti. Peki, Gabriel Sara kimdir?

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, gündemine tekrardan Norwich City'in yıldızı Gabriel Sara'yı aldı. Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında, mevkisi ne, ne zaman gelecek?

GABRİEL SARA KİMDİR?

Doğum: 26 Haziran 1999 ( yaşında), Joinville, Santa Catarina, Brezilya

Kilo: 76 kg

Boy: 1,77 m

Gabriel Davi Gomes Sara (d. 26 Haziran 1999), bilinen adıyla Gabriel Sara , Leeds United kulübünde orta saha oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı profesyonel futbolcudur . Sara , São Paulo'da hücum orta saha oyuncusu olarak görevlendirilmiştir.

Ertan Süzgün "Galatasaray, Gabriel Sara için uçuş programı ayarlıyor. Sara'nın bugün İstanbul'da olması için yoğun bir çaba var." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Galatasaray Gündem Spor Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title