Fuse Tea hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Fuse Tea'nin yaratıcı aromaları, farklı damak zevkine hitap eder. Serinletici meyve karışımları, tatlı çilek notaları, taze limon aromaları ve daha fazlası Fuse Tea'nin çeşitli ürün yelpazesinde bulunur. Peki, Fuse Tea hangi ülkenin? Fuse Tea hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Fuse Tea markası nereye ait?

FUSE TEA ÜLKENİN?

Fuse Tea, ferahlatıcı buzlu çaylar ve vitaminlerle zenginleştirilmiş, gazsız meyveli içeceklerin öncüsüdür. The Coca-Cola Company tarafından üretilen bu içecek, İsviçre, Gürcistan, Kazakistan ve Türkiye'de "Fuse Tea" adıyla bilinirken, diğer ülkelerde "Fuze Tea" veya "Fuze Beverage" ismiyle pazarlanmaktadır. 2000 yılında Englewood Cliffs, New Jersey'de kurulan Fuse Tea, ilk ürün olarak karışık dut, muz kolada ve kızılcık ahududu karışımından elde edilen bir içeceği piyasaya sürmüştür. Coca-Cola şirketi ise 1920 yılından bu yana Coca-Cola halka açık bir şirkettir. Şirket Amerikanın ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri olup New York hisse senetleri borsasında KO kodunu kullanmaktadır.