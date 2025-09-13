Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, sevgilisi kim? Furkan Korkmaz hangi takımda oynuyor?

NBA'de ve Avrupa liglerinde adından sıkça söz ettiren Furkan Korkmaz, Türkiye basketbolunun son yıllardaki en dikkat çeken isimlerinden biri. Genç yaşta başladığı kariyer yolculuğunda hem Türkiye'de hem de ABD'de önemli başarılara imza atan Korkmaz, yeteneği ve azmiyle dikkat çekiyor. Bu yazıda Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, sevgilisi kim, hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar? İşte, Furkan Korkmaz'a ait tüm detaylar...

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz, 24 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren spora ve özellikle basketbola büyük ilgi duyan Korkmaz, basketbol kariyerine okul takımında başlamıştır. Henüz 15 yaşındayken, Yeşilyurt Spor Kulübü'nden 250.000 dolar bonservis bedeliyle Anadolu Efes'in altyapısına transfer olmuştur.

Basketbolculuk kariyerine Anadolu Efes altyapısında başlayan Korkmaz, genç takımlarda gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve kısa sürede A takıma yükselmiştir. NBA yolculuğu ise 2016 yılında Philadelphia 76ers tarafından draft edilmesiyle başlamıştır. Avrupa'da Banvit, AS Monaco gibi takımlarda oynadıktan sonra 2024 yılı sonunda Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'ne transfer olmuştur.

FURKAN KORKMAZ KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Furkan Korkmaz 28 yaşındadır. 1997 doğumlu olan sporcu, basketbol kariyerinin olgunluk dönemine girmiş ve hem Türkiye hem de Avrupa sahnesinde tecrübesiyle öne çıkmaktadır.

FURKAN KORKMAZ BOYU KAÇ?

Furkan Korkmaz'ın boyu 2.01 metre (6 ft 7 inç) olarak ölçülmüştür. Bu uzunluk, onun hem şutör gard (SG) hem de kısa forvet (SF) pozisyonlarında etkili bir şekilde görev almasını sağlamaktadır. Aynı zamanda atletik yapısı ve uzun kolları, hem savunmada hem de hücumda önemli avantajlar sunmaktadır.

FURKAN KORKMAZ NERELİ?

Furkan Korkmaz, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğmuştur ve aslen İstanbulludur. Türkiye'nin basketbol kültürü güçlü bölgelerinden biri olan İstanbul'da yetişmesi, onun sporcu kimliğinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştır.

FURKAN KORKMAZ SEVGİLİSİ KİM?

Furkan Korkmaz'ın özel hayatı medyada çok sık yer almamakla birlikte, zaman zaman çeşitli isimlerle anılmıştır. Ancak 2025 yılı itibarıyla resmi olarak doğrulanmış bir sevgilisi bulunmamaktadır. Korkmaz, özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ve daha çok kariyerine odaklanan bir isim olarak bilinmektedir.

FURKAN KORKMAZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Furkan Korkmaz, 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji forması giymektedir. NBA'deki uzun yıllarının ardından AS Monaco ile kısa süreli bir Avrupa macerası yaşayan Korkmaz, sonrasında Türkiye'ye dönüş yapmıştır.

Kariyerindeki Öne Çıkan Takımlar:

Anadolu Efes (2013–2017): Profesyonel kariyerine burada başladı.

Banvit (2016–2017): Türkiye Kupası'nı kazandı, BCL'de en iyi genç oyuncu seçildi.

Philadelphia 76ers (2017–2024): NBA kariyerinin büyük kısmı burada geçti.

AS Monaco (2024): Fransa Ligi'nde kısa süreli bir performans sergiledi.

Bahçeşehir Koleji (2024–günümüz): Güncel olarak forma giydiği takım.

FURKAN KORKMAZ MAAŞI NE KADAR?

Furkan Korkmaz'ın kariyeri boyunca kazandığı maaşlar takımdan takıma değişiklik göstermiştir. NBA kariyerinde özellikle 2019 sonrası yaptığı kontratlar sayesinde yıllık 3 milyon doları aşan gelirlere ulaşmıştır. 2021 yılında açıklanan verilere göre net serveti yaklaşık 4.63 milyon dolar seviyesindeydi.

2025 itibarıyla Bahçeşehir Koleji ile yaptığı sözleşmenin finansal detayları kamuya açıklanmasa da, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde en yüksek maaş alan oyuncular arasında yer aldığı tahmin edilmektedir.