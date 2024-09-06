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Fransa İtalya maçı hangi kanalda? Fransa İtalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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Fransa İtalya UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fransa İtalya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fransa İtalya maçını hangi kanal veriyor? İşte Fransa İtalya maçı yayın bilgisi!

Fransa İtalya maçı hangi kanalda? Fransa İtalya UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fransa İtalya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fransa İtalya maçını hangi kanal veriyor? İşte Fransa İtalya maçı yayın bilgisi haberimizde...

FRANSA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa İtalya maçı EXXEN'den ve TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak. Fransa İtalya maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Belçika İsrail maçını şifresiz izleyebilecekler.

FRANSA - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa İtalya maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

FRANSA - İTALYA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fransa İtalya maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.45'te açıklanması bekleniyor.

FRANSA - İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa İtalya maçı, Paris'te, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

Fransa İtalya maçı hangi kanalda? Fransa İtalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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