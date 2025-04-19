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Ford otomobil satışlarında ek gümrük vergisi düzenlemesine gidiyor

Ford otomobil satışlarında ek gümrük vergisi düzenlemesine gidiyor
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Haberler
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Otomobil devi Ford, satışlarında yeni bir düzenlemeye gitti. Şirket, Pekin'in ABD'ye misilleme olarak yürürlüğe soktuğu yüzde 150'ye varan ek gümrük vergisinden kaçınmak için bazı otomobil modellerinin ihracatını durdurarak sevkiyatlarda ayarlamaya gittiğini açıkladı.

Ford, Çin'in yüzde 150'ye varan misilleme vergileri sonrası bazı otomobil modellerinin ihracatını durdurarak sevkiyatlarda ayarlamaya gittiğini açıkladı. ABD basınında yer alan haberlerde, Ford'un gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla bazı otomobil modellerinin Çin'e sevkiyatını durdurduğu aktarıldı. Haberlerde, Çin'in, ABD'ye misilleme olarak aldığı karşı önlemlerin otomobillere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 150'ye kadar yükselttiği ifade edildi.

İHRACATTA DÜZENLEME YAPILDI

Ford'un konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'den Çin'e yapılan ihracatı mevcut gümrük vergileri doğrultusunda ayarladık." ifadesi kullanıldı. Söz konusu ayarlamanın detaylarına dair bilgi paylaşılmayan açıklamada, sevkiyatın ne kadar süreyle durdurulduğu veya bundan hangi modellerin etkilendiği belirtilmedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ülkelere yönelik açıkladığı "karşılıklı" gümrük vergilerine Çin, misillemeyle yanıt vermiş, iki ülke arasındaki tarife restleşmesi gümrük vergisi oranlarını tırmandırmıştı.

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İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Otomobil
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