28 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Fiorentina - Inter maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Fiorentina - Inter CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Fiorentina - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fiorentina - Inter maçı nereden izlenir?

FİORENTİNA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

28 Ocak 2024 tarihinde Fiorentina ile Inter arasındaki İtalya Serie A maçı, Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak. Bu müsabaka, S Sport Plus, CBC Sport ve S Sport 2 kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ve S Sport 2 ise Türksat uydusu, kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir. Maç, Fiorentina'nın ev sahipliğinde Artemio Franchi Stadyumu'nda gerçekleşecek.