Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusu, 2025 Voleybol Milletler Ligi heyecanı sürerken sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk gelen bu özel mücadelede, Filenin Sultanları yine ekran başındaki milyonlara heyecan yaşatacak. İzleyiciler, hem rakip takım hem yayın saati hem de kanal bilgileriyle ilgili "Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 6 Haziran 2025 Cuma günü oynanacak Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı ve maçla ilgili tüm detaylar…
TÜRKİYE TAYLAND MAÇI SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı Türkiye Voleybol Federasyonu ve TRT ekranları üzerinden resmen açıklandı. Karşılaşma, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 14.30'da oynanacak.
TÜRKİYE TAYLAND MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu önemli mücadele, TRT Spor Yıldız kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleşen 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
Millilerin, organizasyonun ilk haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:
4 Haziran Çarşamba:
06.30 Fransa-Türkiye
6 Haziran Cuma:
14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran Cumartesi:
10.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran Pazar:
14.30 Çin-Türkiye
FİLENİN SULTANLARI KADROSU
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın