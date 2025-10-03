FIFA İsrail kararı ne, İsrail UEFA'dan diskalifiye oldu mu?

Son günlerde FIFA ve UEFA'nın İsrail konusunda kesin karar verdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu tartışmaların ardından spor kamuoyunda "İsrail UEFA'dan çıkarıldı mı, FIFA'nın kararı ne oldu?" soruları yoğun biçimde araştırılmaya başlandı.

İSPANYA'NIN DÜNYA KUPASI TEPKİSİ

İspanya'nın, İsrail'in Dünya Kupası'na katılması durumunda turnuvadan çekilmeyi düşündüğü iddia ediliyor. Bu gelişme, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

UEFA'YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

UEFA daha önce sessiz kalması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Sonrasında "Çocukları ve sivilleri öldürmeyi durdurun" yazılı pankart açtırarak bir mesaj verse de, doğrudan İsrail'in adını anmaması tepkilerin artmasına yol açtı.

İSRAİL UEFA'DAN MEN EDİLDİ Mİ?

FIFA, İsrail'e yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını net şekilde duyurdu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, "FIFA jeopolitik sorunları çözemez" ifadeleriyle konuyu kapattı.