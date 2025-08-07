Feyenoord Fenerbahçe maç özeti ve golleri! (VİDEO) Feyenoord Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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FEYENOORD FENERBAHÇE ÖZET

Feyenoord Fenerbahçe maç özetini maçın ardından S Sport YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Feyenoord Fenerbahçe maçı 2-1'lik Feyenoord üstünlüğüyle sona erdi.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Feyenoord Fenerbahçe maçı canlı olarak S Sport'ta yayınlandı.