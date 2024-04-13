Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor karşısında maça iyi başladıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Peki, Fernando Santos istifa edecek mi? Fernando Santos istifa etti mi?

FERNANDO SANTOS İSTİFA EDECEK Mİ?

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Samsunspor maçını değerlendiren Santos, "Şu an durum zor 3 maçı düşünürsek. Bunları kazanmayı hak ettiğimiz düşünüyorum. İyi başladık, golü de bulduk. 2-3 yapabilirdik ilk yarı. İkinci yarıya iyi başladık ancak takım geri çekilmeye başladı. Bunu engellemek için Alex'i oyuna aldım. Fakat tam o zamanlarda golü yedik. Reaksiyonu kalbimizle vermeye çalıştık. İstek iyiydi. Herkes kazanmak istiyordu. Söyleyecek bir şey yok. Herkes çok üzgün." dedi.

Fernando Santos, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi, "Aslında geçen hafta buraya gelme sebebimi net bir şekilde açıklamıştım. Herhangi bir istifa düşüncem yok. Geçen haftanın benzerlerini düşünebilirsiniz. İşimi yaptığımı düşünüyorum."