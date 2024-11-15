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Fenerbahçe Zenit MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Zenit MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Zenit MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Zenit arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Zenit Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Fenerbahçe Zenit MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Zenit maçı, 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Ülker Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI NE MAÇI?

Süper Lig, A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ maçları nedeniyle 12. haftanın ardından ara verdi.

Bu süreçte Fenerbahçe, milli arada teknik direktör Sergey Semak yönetimindeki Zenit ile hazırlık maçına çıkacak.

Kombinelerin geçerli olmadığı karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Kale Arkası: 10 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst : 15 lira (Satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır).

Lige verilen milli arada Fenerbahçe, 15 Kasım Cuma günü Rus temsilcisi Zenit'i Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, bu hazırlık maçıyla hem takım uyumunu korumayı hem de futbolseverlere eğlenceli bir futbol şöleni sunmayı hedefliyor. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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