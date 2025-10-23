Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçı öncesinde Jhon Duran ve Ederson Moraes hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İki oyuncu maç öncesi denenecek ve durumlarına göre kadroya dahil edilecek.

MAÇ ÖNCESİ SÜRPRİZ GELİŞME

UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Stuttgart'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte Jhon Duran ve Ederson Moraes hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

"SORUN ÇIKMAZSA KADROYA DAHİL EDİLECEKLER"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre iki futbolcu, maç toplantısından önce son bir kez denenecek. Herhangi bir sakatlık veya ağrı problemi yaşanmazsa, hem Duran hem de Ederson'un Stuttgart maç kadrosuna dahil edilmesi planlanıyor.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOKLARDI

İki oyuncu da geçtiğimiz hafta Karagümrük maçında kadroda yer almamış, sakatlıklarının ardından antrenmanlara yeni dönmüşlerdi. Teknik heyet, iki ismin de tam olarak hazır hale gelmesi durumunda rotasyonda görev verecek.