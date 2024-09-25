Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var?

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, bu organizasyondaki 137. maçına çıkacak. Peki, Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i ne?

FENERBAHÇE UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI MUHTEMEL 11'İ NE?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmada Mathieu Vernice ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen sarı-lacivertliler, 3. turda ise Fransa'nın Lille ekibine elenince yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

JOSE MOURİNHO'NUN İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK YAPMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 3-4 değişiklik yapması bekleniyor. Portekizli teknik adam, Mert Müldür, Szymanski ve İsmail Yüksek'i yedek kulübesinde bekletmeyi planlıyor. Ayrıca sakatlığı süren Maximim de riske edilmeyebilir.

Sarı-lacivertli ekibin muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

"Livakovic- Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko, En-Nesyri"