Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında 9 Ocak Perşembe günü oynanacak olan mücadeleye iki takımında U-19 takımıyla çıkacağı iddia edildi. Fenerbahçe U19'la mı çıkacak (Ziraat Türkiye Kupası)?

FENERBAHÇE U19'LA MI ÇIKACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Kasımpaşa TFF ile yapılan görüşmeler sonrası ikna edilmiş ancak aynı kararı alan Fenerbahçe henüz net kararını açıklamamıştı. Normal şartlar altında 9 Ocak Perşembe günü karşılaşacak iki takımın mücadelesine kısa bir süre kala iki ekip için de çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

KASIMPAŞA KARARINI VERDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin alacağı karara bakmaksızın, kupa maçına oynandığı takdirde mücadeleye U-19 takımıyla çıkma kararı aldı.

FENERBAHÇE İÇİN DE U19 İDDİASI

İlk maçını 9 Ocak Perşembe akşamı Kasımpaşa deplasmanında oynayacak olan Fenerbahçe'nin, bu maça çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini korurken Sarı-Lacivertliler için de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Barış Yurduseven'in haberine göre Fenerbahçe de Kasımpaşa gibi Türkiye Kupası maçına U19 takımı ile çıkacak.