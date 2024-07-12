Fenerbahçe Strasbourg maçı hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir?

Fenerbahçe Strasbourg maçı hangi kanalda? Fenerbahçe yeni sezon öncesi son hazırlık maçına çıkıyor. Strasbourg ile oynayacak olan Fenerbahçe'nin son hazırlık maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Peki, Fenerbahçe Strasbourg maçı hangi kanalda? Detaylar!

FENERBAHÇE - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Strasbourg maçı S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. Aile Spor Paketi kullanıcıları maçı şifresiz olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE - STRASBOURG MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe - Strasbourg maçı S Sport Plus kanalından ve resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - STRASBOURG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak.

2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.

Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

Jose Mourinho'nun ekibi, Strasbourg ile yapacağı müsabakanın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek.