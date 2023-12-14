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Fenerbahçe - Spartak Trnava maç özeti! (VİDEO) Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

14 Aralık 2023 22:38 Güncelleme: 22:42 Abone Ol

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