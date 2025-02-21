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Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman? Fenerbahçe Rangers UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman? Fenerbahçe Rangers UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Rangers karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu maçın tarihi ve saati belirlendi. Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya'nın güçlü ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman? Fenerbahçe Rangers UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers ile eşleşti. İlk maç, 6 Mart 2025 Perşembe günü İstanbul'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman? Fenerbahçe Rangers UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın saati henüz açıklanmadı; resmi saat bilgisi açıklandığında güncelleme yapılacaktır. Maç, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna yükselirken, Rangers doğrudan bu aşamaya katılma hakkı elde etti. Her iki takım da çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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