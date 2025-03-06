Fenerbahçe Rangers hangi kanalda? Fenerbahçe Rangers maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Rangers maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rangers UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Rangers maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Rangers maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Rangers maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Rangers maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Rangers maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Fenerbahçe Rangers maçını izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Rangers maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.