Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı kamp kadrosunu açıkladı. UEFA listesine yazılmayan Becao, Levent, Mert Hakan, Bartuğ dışında kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kamp kadrosunda yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
EKSİKLER
