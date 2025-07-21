Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe hangi takımla eşleşti?

UEFA tarafından İsviçre'nin Nyon kentinde 21 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi netlik kazandı. Sarı-lacivertliler, güçlü rakipler arasında yer alan kulüplerden biriyle eşleşti. Peki, Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? İşte 2025 Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura sonucu ve detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi, 21 Temmuz 2025 Pazartesi bugün yapılacak. Devler Ligi kurası, Türkiye saatiyle 13.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri arasında Avrupa'nın önemli kulüpleri yer aldı.

Fenerbahçe'nin rakibi Hollanda takımı olan Feyenoord oldu. Kura çekimi 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü TSİ 13.00'te yapıldı ve canlı olarak UEFA'nın resmi YouTube kanalında ile TRT Spor'da yayımlandı. Fenerbahçe'nin rakibi, eşleşmenin tamamlanmasının ardından kesin olarak belirlenecek.