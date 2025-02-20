Fenerbahçe maçı neden durdu, Anderlecht Fenerbahçe maçında ne oldu?
Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynadığı maçta neden durduğu ve maçta neler olduğu merak konusu oldu. Fenerbahçe ve Anderlecht arasında yaşanan bu olaylar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe maçı neden durdu, Anderlecht Fenerbahçe maçında ne oldu?
Anderlecht - Fenerbahçe maçı, tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu. Fenerbahçe maçı neden durdu, Anderlecht Fenerbahçe maçında ne oldu?
FENERBAHÇE MAÇI NEDEN DURDU?
Anderlecht - Fenerbahçe maçı, tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu.
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