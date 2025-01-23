Fenerbahçe Lyon maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Lyon golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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FENERBAHÇE LYON MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Lyon maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE LYON MAÇI CANLI YAYIN

Fenerbahçe Lyon maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lyon maçı saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Lyon maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

FENERBAHÇE LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Lyon maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Lyon maçı İstanbul'da,Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.