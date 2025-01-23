Fenerbahçe Lyon maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Lyon geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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FENERBAHÇE LYON MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE LYON ÖZET

Fenerbahçe Lyon maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Fenerbahçe Lyon maç özeti linki üzerinden Fenerbahçe Lyon özetine ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE LYON ÖZET VİDEOSU

FENERBAHÇE LYON MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Lyon maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMANDI?

Fenerbahçe Lyon maçı 23 Ocak 2025 günü oynandı.

FENERBAHÇE LYON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fenerbahçe Lyon maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.