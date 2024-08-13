Fenerbahçe Lille ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını CANLI nereden izlenir?

Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Lillemaçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Lille maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Lille maçı yayın bilgisi haberimizde!

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Lille maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Lille maçını EXXEN'denizleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Lille maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lille maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE LİLLE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe Lille maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.00'de açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Lille maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.