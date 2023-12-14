Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaştı. Temsilcimiz maçtan 4-0 galip ayrıldı. Peki, Fenerbahçe lider mi oldu, 2. mi? İşte, Fenerbahçe tur atladı mı, son 16'ya mı kaldı son 32'ye mi? Detaylar...

Fenerbahçe lider mi oldu, 2. mi? Fenerbahçe tur atladı mı, son 16'ya mı kaldı son 32'ye mi?

Fenerbahçe 1.mi oldu, 2. mi? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaştı. Temsilcimiz maçtan 4-0 galip ayrıldı. Peki, Fenerbahçe lider mi oldu, 2. mi? İşte, Fenerbahçe tur atladı mı, son 16'ya mı kaldı son 32'ye mi? Detaylar haberimizde!

FENERBAHÇE GRUPTA KAÇINCI OLDU?



Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı. Temsilcimi gruptan lider olarak çıktı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

FERDİ PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 36. dakikada Ferdi Kdıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı böyle bitti.

TADIC PENALTIDAN ATTI

İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Tadic durumu 2-0 yaptı.

DZEKO'DAN DOUBLE

Attığı gollerin moraliyle daha baskılı oynayan sarı-lacivertliler, Dzeko'nun 2 dakikada kaydettiği peş peşe gollerle durumu 4-0 yaptı ve mücadeleden tur atlayarak ayrıldı.