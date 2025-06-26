Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş Fibabanka karşısında 84-68 kazandığı play-off final serisi beşinci maçının ardından kazandığı şampiyonluk, taraftarlar ve sanatçılarla birlikte büyük bir şölen havasında kutlandı. Fenerbahçe şampiyonluk kutlamaları esnasında Hande Yener'in sahneye getirdiği dansçı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Fenerbahçe kutlamalarında sahneye çıkan kişi kimdir? Dansçı kadın mı, erkek mi?

FENERBAHÇE KUTLAMALARINDA SAHNEYE ÇIKAN KİŞİ KİMDİR?

Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de kupa töreninin ardından ünlü sanatçılar sahne aldı. Sırasıyla Hande Yener, Ece Seçkin, Murat Dalkılıç ve Kıraç, şarkılarıyla tribünleri coşturdu.

GECEYE DAMGA VURAN DANSÇI

Gecenin en çok konuşulan konusu ise şampiyonluk töreni için sahneye çıkan Hande Yener'in getirdiği dansçı oldu. Yener'in dansçısının hareketleri ve tavırları kısa sürede viral oldu.