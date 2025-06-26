Fenerbahçe kutlamalarında sahneye çıkan kişi kimdir? Dansçı kadın mı, erkek mi?

Fenerbahçe kutlamalarında sahneye çıkan kişi kimdir? Dansçı kadın mı, erkek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe kutlamalarında sahneye çıkan kişi kimdir? Dansçı kadın mı, erkek mi?
Haber Videosu

Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde elde ettiği 2025 şampiyonluğu coşkuyla kutlandı. "Fenerbahçe şampiyonluk kutlamaları" kapsamında gerçekleştirilen törende sahneye çıkan ünlü isimler taraftarı mest ederken, geceye damga vuran kişi Hande Yener'in dansçısı oldu.

Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş Fibabanka karşısında 84-68 kazandığı play-off final serisi beşinci maçının ardından kazandığı şampiyonluk, taraftarlar ve sanatçılarla birlikte büyük bir şölen havasında kutlandı. Fenerbahçe şampiyonluk kutlamaları esnasında Hande Yener'in sahneye getirdiği dansçı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Fenerbahçe kutlamalarında sahneye çıkan kişi kimdir? Dansçı kadın mı, erkek mi?

FENERBAHÇE KUTLAMALARINDA SAHNEYE ÇIKAN KİŞİ KİMDİR?

Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de kupa töreninin ardından ünlü sanatçılar sahne aldı. Sırasıyla Hande Yener, Ece Seçkin, Murat Dalkılıç ve Kıraç, şarkılarıyla tribünleri coşturdu.

Fenerbahçe kutlamalarında sahneye çıkan kişi kimdir? Dansçı kadın mı, erkek mi?

GECEYE DAMGA VURAN DANSÇI

Gecenin en çok konuşulan konusu ise şampiyonluk töreni için sahneye çıkan Hande Yener'in getirdiği dansçı oldu. Yener'in dansçısının hareketleri ve tavırları kısa sürede viral oldu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor

Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Erdoğan'ın 3 talebine Trump'ın verdiği onay Yunan'ı alarma geçirdi

Fotoğraf komşuyu rahatsız etti! Trump'tan Erdoğan'ın 3 talebine onay
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı

Üniversitede tartışma yaratan görüntü! Bir bayrağa tepkiler çığ gibi
Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı

Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör

Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Yaylayı bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda

Bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.