Fenerbahçe Hull City maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Hull City maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe Hull City maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Hull City ile hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Hull City ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Hull City maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Hull City Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI İLK 11

Fenerbahçe'nin Hull City maçı 11'i şu şekildedir:

Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Bartuğ, Szymanski, Fred, Kent, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Hull City maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Hull City maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Hull City maçı saat 20.30'da başlayacak.