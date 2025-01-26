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FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Göztepe arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Fenerbahçe Göztepearasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Göztepe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Göztepe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Göztepe maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Göztepe maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE GÖZTEPE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe 11'i:

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?


Göztepe 11':

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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