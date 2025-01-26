Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Göztepe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Göztepe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Göztepe maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Göztepe maçı yayın bilgisi haberimizde!

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Göztepe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Göztepe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Göztepe maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Göztepe maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE GÖZTEPE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe11':



Göztepe 11':



FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Göztepe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.