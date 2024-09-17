Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak büyük derbi maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Türkiye'nin en köklü rekabetlerinden biri olan bu karşılaşmanın biletleri, sporseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Taraftarlar, FB-GS derbi maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını ve bilet fiyatlarının ne olacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı mı? FB-GS maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? DERBİ MAÇ BİLETİ!

FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinin bilet satışları bugün 17 Eylül saat 14:00 itibarıyla satışa çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig 6. haftada oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak.