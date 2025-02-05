Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Erzurumspor maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe Erzurumspor maçı canlı yayın bilgileri ve detaylar…

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçı, 5 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma, A Spor kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

A Spor Kanal Numaraları:

Digiturk: 88. kanal

Tivibu: 81. kanal

D-Smart: 80. kanal

Kablo TV: 142. ve 143. kanallar

Turkcell TV+: 72. kanal

Vodafone TV: 71. kanal

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